Frank Boogaerts blijft zen bij eedaflegging als burgemeester Kristof De Cnodder

24 december 2018

14u36 0 Lier Frank Boogaerts (N-VA) heeft maandagochtend bij provinciegouverneur Cathy Berx de eed afgelegd als burgemeester van Lier. De 74-jarige Boogaerts droeg de voorbije zes jaar ook al de sjerp in de Netestad. Halfweg de komende legislatuur zal hij worden afgelost door zijn partijgenoot Rik Verwaest.

“Ik heb in mijn leven al regelmatig een eed afgelegd: als schepen, senator en burgemeester. Echt zenuwachtig word ik daar dus niet meer van”, zegt Frank Boogaerts. “Anderzijds was dit toch weer een speciaal moment, dat ik graag met enkele mensen deelde. Zo vergezelden mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, de algemeen directeur van de stad Lier en partijgenoten Rik Pets en Jenny Van Damme me naar het provinciehuis.”

Boogaerts noemt het burgemeesterschap de mooiste job in de politiek. “Omdat de functie dicht bij de burgers staat.” Begin 2022 staat hij dat mooie ambt af aan Rik Verwaest, maar eerst wil Boogaerts nog een aantal zaken helpen realiseren. “De huidige meerderheid wordt verder gezet. Verwacht dus geen drastische stijlbreuk, maar er worden natuurlijk wel enkele belangrijke nieuwe projecten op poten gezet en bestaande projecten verder gezet”, geeft Boogaerts nog mee. “Ik denk onder andere aan de restauratie van het begijnhof, de heraanleg van tal van fiets- en voetpaden, de ontwikkeling van de Hoge Velden als sportsite en de verdere uitbouw van ons veiligheidskorps.”

Meer over Frank Boogaerts

politiek