François veroverde harten in The Voice (en wil dat vrijdag weer doen) Kristof De Cnodder

19 december 2018

18u50 0

François Van den Broeck uit Lier is nu vrijdag te zien in de ‘Knock-outs’ van het VTM-programma The Voice Senior. De 66-jarige zanger kon bij de ‘Blind Auditions’ alle vier de juryleden overtuigen en zou dus wel eens heel ver kunnen geraken. “En dat terwijl ik nog maar sinds drie jaar optreed”, lacht François.

De doortocht van François Van den Broeck in de eerste ronde van The Voice Senior ging niet onopgemerkt voorbij. Het gebeurt immers niet zo vaak dat er vier juryleden zich omdraaien voor een kandidaat. Drie van hen – onder wie François’ stadsgenoot Walter Grootaers – hadden zelfs slechts enkele noten nodig om te drukken. Helmut Lotti was nog het meest lovend van al. “Dit was geen auditie, maar een echte show”, verklaarde Lotti.

“Toch koos ik voor Natalia als coach. Dat was op voorhand mijn eerste keuze”, vertelt François, die tot voor kort commercieel verantwoordelijke was bij AXA, maar recent met pensioen ging. “Samenwerken met Natalia as trouwens precies zoals ik het me had voorgesteld. In het echt is ze net zo als op televisie: heel energiek en spontaan.”

Wat Natalia voor François in petto heeft in de ‘Knock-outs’ kan u vrijdag zien. Tijdens de ‘Blinds’ veroverde de uit Antwerpen afkomstige Lierenaar alvast de harten met een lied van Frank Sinatra. “Mijn vader was grote fan van Sinatra en ik ben er mee opgegroeid. Zo heb ik de artiest ook leren appreciëren”, legt François uit. “In 2015 was het exact honderd jaar geleden dat Sinatra werd geboren en ik besloot toen om daar iets rond te doen. Samen met bevriende muzikanten gaf ik een tribute concert ten voordele van een goed doel. Voordien had ik nooit op een podium gestaan. Maar omdat mijn optreden in de smaak viel, ben ik sindsdien blijven doorgaan. Om de zo veel tijd ga ik eens ergens zingen. En toen ik hoorde dat er een nieuw seizoen kwam van The Voice Senior besloot ik er voor te gaan.”

Bij The Voice veroverde François dus meteen veel harten. Heeft hij nu geen spijt dat hij niet eerder zijn kans heeft gewaagd in de muziekwereld? “Ergens wel, maar ergens ook niet. Ik had al wel langer door dat ik een beetje kan zingen, maar als ik me er eerder op had toegelegd, had ik weer andere dingen gemist”, relativeert François. “Ik heb bijvoorbeeld tot mijn dertigste in eerste klasse gebasket en werd nadien basketbalcoach. Dat heb ik evenzeer graag gedaan. Ach, weet je: als ik nog een paar jaar kan optreden is het voor mij al lang goed. Hopelijk levert mijn passage in The Voice me wat extra boekingen op. Intussen geniet ik – samen met mijn familie – volop van dit avontuur. Deelnemen aan The Voice is echt een unieke ervaring.”

The Voice Senior is vrijdag vanaf 20.40 uur te bekijken op VTM.