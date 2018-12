François (66) kijkt morgen met vijftig fans naar finale The Voice Kristof De Cnodder

27 december 2018

François Van den Broeck (66) uit Lier is één van de acht finalisten in het populaire tv-programma The Voice Senior. Zo’n vijftig familieleden en vrienden komen morgenavond samen om naar de (reeds vooraf opgenomen) finale van de zangwedstrijd te kijken.

François zelf weet op dit moment dus al of hij al dan niet gewonnen heeft, maar om de pret voor de televisiekijkers niet te bederven houdt de Lierenaar de lippen stijf op mekaar. “Over de halve finale kan ik natuurlijk wél iets zeggen”, knipoogt François, één van de twee overblijvers uit ‘Team Natalia’. “Ik was er eerlijk gezegd op voorhand niet helemaal gerust in. Ik was niet zeker of de songkeuze – ‘Jennifer Jennings’ van Louis Neefs – wel de juiste was. Louis Neefs is een icoon van de Vlaamse muziek en als je je daaraan waagt moet het écht goed zijn. De keuze was dus gedurfd, maar het draaide gelukkig goed uit.”

Bij de opnames van The Voice werd François, die overigens pas drie jaar geleden begon op te treden als zanger, steeds gesteund door zijn hele familie. “Normaal mag je als kandidaat maar een vijftal mensen meebrengen backstage, maar dan hadden niet al mijn kleinkinderen mee gekund. Mijn negenjarige kleindochter Juliette ging op haar achterste poten staan toen ze dat hoorde. Gelukkig kon ik met VTM iets regelen”, lacht François. “Zowel voor mijn familie als voor mijzelf is The Voice één groot avontuur. Ook mijn vriendenkring leeft mee. Zo gaan we morgenavond in groep naar de finale kijken. Ik schat dat we met zowat vijftig mensen samen zullen komen.”

Zijn vorige passages in The Voice maakten van François al een min of meer bekende Lierenaar. “Ik merk op straat dat de mensen tegenwoordig al eens hun hoofd omdraaien en mekaar aanstoten als ik passeer. Een aparte ervaring, maar dat fenomeen zal wel weer snel genoeg gaan liggen”, vermoedt François. Al zou de bekendheid bij winst misschien wat langer kunnen duren. Afwachten wat het wordt. Afstemmen op The Voice Senior kan morgen vanaf 20.35 uur.