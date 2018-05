Fons Teijssen ontwerpt nieuwe kruisweg voor Begijnhof 30 mei 2018

02u39 0 Lier De verkommerde kruisweg van het Begijnhof, Unesco Werelderfgoed, wordt vervangen door een nieuwe kruisweg. Fons Teijsen, bekend van zijn Lierse aquarellen, stelt voor om een nieuwe kruisweg te ontwerpen.

"Naar aanleiding van de 45ste verjaardag van de Gilde Heren van Lier besloten we nog eens een bijdrage te leveren aan het Liers stadspatrimonium", zegt Gilde Heer Jim Goetze. "Wij zijn zeer blij dat onze confreer Fons Teijssen voorstelt om een nieuwe kruisweg te ontwerpen."





"Via een techniek van Agfa-Gevaert zou de kruisweg gereproduceerd worden op weersbestendige aluminium platen. De kosten voor het ontwerp en de restauratie van de afdakjes wordt door de stad gedragen. De reproductiekosten worden door de Heren van Lier voor hun rekening genomen", aldus Jim Goetze nog.





Op zondag 3 juni vanaf 12.30 uur, ter gelegenheid van Lier-Kermis, kan je na de Begijnhofprocessie de ontwerpen bewonderen in het Piepenholleke aan de Martinushoek. Op zondag 17 juni, ter gelegenheid van de Open Begijnhofdag, zal Juffrouw Agnes de Lierenaars verwelkomen om ook die dag kennis te komen maken met de ontwerpen in de 'Gildecamer' vanaf 11 uur. (WAE)