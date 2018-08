Flower Power herleeft op Donkfeesten 03 augustus 2018

Vandaag gaan de 89ste Donkfeesten van start. "We trappen de feesten af met 'de Foute Frijdag Party'.'D'n DieJee' draait vanaf 21 uur de juiste foute muziek", kondigt voorzitter Jef 't Seyen aan. Om 18 uur mogen de kinderen tijdens de Kids Party het voorbeeld geven met dansanimatrice Maxime van dansgroep Scratch. Het thema vanavond is Flower Power. Dit als aanloop naar zaterdag met als thema 'Woodstock op de Donk'. "Haal bloemenkransen en bloemenrokken boven, want de 50-jarige jubileé van Woodstock komt er aan in 2019 maar wij jubileren een jaartje vroeger", vertelt voorzitter Jef 't Seyen. De legendarische rockband The Rudolf Hecke en de Incredible Time Machine en The Cherry Pops, een 8-koppige coverband zorgen voor een topsfeer.





Zondagnamiddag wordt vanaf 14 uur op de Donkse feestweide een kinderparadijs gebouwd. Het Nationaal Verbond Der Patroons van Hoefsmeden België geven demonstraties van hun smeedkunsten. Hoofdattractie is de TNT Crew, de Belgium's Got Talent-finalisten. Zij tekenen present met een nieuwe 20 minuten durende trampolineact. Verder is er de vermaarde Donkbarbecue en kan je een leuke karikatuurtekening laten schetsen door striptekenaar d'Auwe. 's Avonds zijn er optredens van Coverband Plug It In. (WAE)