Fietstocht voor parkinsonpatiënt Maarten (38) 14 juni 2018

02u47 0 Lier Al sinds zijn 29ste lijdt Maarten Renders (38) aan Parkinson. Zijn tweelingbroer Thomas, familie en vrienden organiseren daarom op 8 september een fietstocht met de toepasselijke naam 'Parkin-son of a Bitch'. De opbrengst gaat naar Parkinsononderzoek van de Uantwerpen.

"Ik was 29 toen de grote klap kwam", vertelt Maarten Renders. "In het begin ontkende ik het. Bij jonge mensen is het brute pech als je het krijgt. Ergens een 'verbindingske' dat knettert en je hebt het zitten... Parkinson moet meer bekend worden en er moet meer onderzoek naar komen. Ik ga zeker mee fietsen want dat is makkelijker dan stappen."





Tom Claes, voorzitter van vereniging 'Parkin-son of a Bitch', wil met een fietstocht Maarten en andere lotgenoten helpen.





"De tocht vindt plaats in Lier op zaterdag 8 september. Het vertrek vindt plaats aan de scoutslokalen aan de Marnixdreef. Er zijn bewegwijzerde routes van 22, 46 en 78 km, met de nodige bevoorrading onderweg. Je kan starten tussen 10 en 14 uur. Bij aankomst zijn er hapjes en drankjes."





Peter van de fietstocht is comedian Adriaan Van den Hoof. "Ik zet heel graag mijn schouders mee onder dit lovenswaardig project."





Volwassen betalen 12 euro, kinderen (-12) 7. Inschrijven kan vanaf nu via parkinsonofabitch.be (WAE)