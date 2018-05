Fietsplaatjes ophalen voor campagne 'Bedankt voor de ruimte!' 04 mei 2018

De stad Lier organiseert de sensibiliseringscampagne 'Bedankt voor de ruimte!' om ervoor te zorgen dat automobilisten en fietsers meer respect voor elkaar zouden hebben en mekaar de nodige ruimte in het verkeer zouden geven. De campagne wordt begeleid met leuke zelfreflecterende fietsplaatjes die je aan je fiets kan bevestigen. De fietsplaatjes 'Bedankt voor de ruimte en iedereen vriend in het verkeer' sturen drie dieren op pad. Een schaap dat wandelt, een olifant op de fiets en een konijn dat auto rijdt. Je kan je fietsplaatje ophalen aan het onthaal van het stadskantoor Paradeplein 2 of bij Fietspunt aan het station Leopoldplein 32. (WAE)