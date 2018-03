Fietsersbond geeft luid applaus 21 maart 2018

02u33 0 Lier Fietsers krijgen vandaag, woensdag, een luid applaus. Op vier locaties in de stad worden fietsers in de bloemetjes gezet. "Zij spannen zich in voor een gezonde en aangename stad", luidt het bij de Fietsersbond.

Vandaag staan in heel België meer dan 150 teams in de ochtendspits paraat om fietsers te belonen met een applaus. Fietsersbond Lier staat vanaf half acht paraat aan de Antwerpsepoort, een plaats waar veel verschillende fietsstromen elkaar kruisen, onder meer over de vesten en van en naar het station. Ook aan drie basisscholen, Sint-Ursula Klim Op, Sint-Gummaruscollege en Heilige Familie, zullen ouders en leerlingen de fietsers aanmoedigen en misschien ook anderen overhalen om met de fiets te komen.





Met deze actie wil de Fietsersbond de fietsers positief in de kijker zetten. "Dit ondanks de moeilijke en gevaarlijke omstandigheden van straten. Neem de Kapucijnenvest waar de straatstenen omhoog steken, de Blokstraat en Koning Albertstraat die er hobbelig bijliggen. Toch spannen fietsers zich in om een gezonde omgeving te creeëren. Volgens onderzoek kleurt Lier immers rood wat betreft fijn stof. Daarnaast wil de Fietsersbond ook autogebruikers overtuigen vaker de fiets te nemen. Tenslotte kan het ook beleidsmakers aansporen om een betere fietsomgeving te creëren.





Fietsstad

Lier moet voor de felbegeerde titel 'Fietsstad van het Jaar' gaan", vindt CD&V Lier. Bestuurslid Didier Vanderghote: "Onze kruispunten en oversteekplaatsen zijn een eerste aandachtspunt qua veiligheid. Wat de afstelling van de lichten betreft, kunnen we nog vooruitgang boeken. En op kruispunten zonder lichten is het slim een 'middeneiland' te plaatsen, zodat fietsers maar één rijstrook per keer moeten oversteken. Op de ringkruispunten pleiten we voor fietstunnels of -bruggen waar het kan". Stéphanie Van Campenhout (Jong CD&V) wil in het centrum op enkele plaatsen de huidige kasseien vervangen door platte of gezaagde kasseien of een comfortstrook aanleggen. Zij pleit ook voor tijdelijke fietsstallingen in leegstaande handelspanden. (WAE