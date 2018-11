Fietsers weldra baas in Kanunnik Davidlaan en Begijnhofstraat Kristof De Cnodder

19 november 2018

18u22 0 Lier De Kanunnik Davidlaan en de Begijnhofstraat in Lier worden binnenkort fietsstraten. Dat heeft het Lierse schepencollege beslist. De ingreep kadert in het eerder goedgekeurde stedelijke Fietsbeleidsplan.

In een fietsstraat mogen fietsers met meer dan twee naast mekaar rijden. Er mogen ook nog wel auto’s passeren, maar dan aan een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Door meer fietsstraten in te richten wil het stadsbestuur de trage weggebruiker in het centrum meer kansen geven om zich veiliger te bewegen tussen het andere verkeer.

Het schepencollege en de lokale mobiliteitsraad zijn van mening dat de omvorming van de Kanunnik Davidlaan tot een fietsstraat een meerwaarde kan bieden. Omdat er twee secundaire scholen zijn, passeren er dagelijks veel fietsers. Ook de aanpalende Begijnhofstraat past in dat plaatje. De stad hoopt met deze ingreep een gunstige trage verbinding te kunnen realiseren tussen de Grote Markt en de stadsvesten.

De effectieve invoering van de nieuwe verkeersmaatregelen is voorzien voor januari 2019, als de heraanleg van de Kanunnik Davidlaan helemaal voltooid zal zijn. Verder zal in de vernieuwde Kanunnik Davidlaan éénrichtingsverkeer worden ingevoerd, in de richting van de Mechelsestraat (behalve voor fietsers). Op het einde van het schooljaar zullen de fietsstraten worden geëvalueerd en indien nodig volgen er bijsturingen.