Fietsende makelaar organiseert 'openhuizendag' 01 juni 2018

03u01 0

Home Sweet Home Immobiliën nodigt iedereen uit om zaterdag 16 juni om 10 uur mee te komen fietsen langs haar vastgoedaanbod. Vanuit het kantoor aan de Arthur Vanderpoortenlaan 15 wordt een fietstocht georganiseerd en begeleid langs het nieuwste immobiliën aanbod in Lier. Een soort 'openhuizendag' op de fiets. Iedereen brengt zijn eigen fiets mee naar het kantoor en krijgt een drankje en fietsbel mee. Vertrek om 10 uur in groepjes, einde om 13 uur. Je kan gratis inschrijven via lier@home-sweet-home.be (WAE)