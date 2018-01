Fiets- en wandelbrug Sion ingehuldigd 03u03 0

De fiets- en wandelbrug ter hoogte van de Sionsite is gisteren ingehuldigd. Burgemeester Frank Boogaerts knipte het lint door in aanwezigheid van schepenen Marleen Vanderpoorten, Bert Wollants, Walter Grootaers en Lucien Herijgers.





"De hangbrug maakt deel uit van de herontwikkelingsvisie van de Sionsite en ondersteunt de relatie tussen de Sionsite, de vallei van de Kleine Nete en het natuurgebied Nazareth waar wandelaars en fietsers via de nieuw brug makkelijk naartoe kunnen", zei schepen Bert Wollants.





Natuurpunt zorgt ook voor bijkomende wandelpaden. De Academie voor Schone Kunsten vindt het een geweldig initiatief dat je over de hele afstand van die hangbrug kan zitten. Zo kunnen kunstenaars vanop de hangbrug inspiratie opdoen om te tekenen en te schilderen. Aan de hangbrug bengelt een prijskaartje van 901.456 euro, inclusief BTW. (WAE)





