FiereLier voor Maria Bastiaens (72) die al twaalf jaar bejaarden helpt 01 september 2018

02u36 0 Lier Maria Bastiaens (72), die al 12 jaar lang elke dag bejaarden helpt in het woonzorgcentrum Paradijs, kreeg van de stad de FiereLier. Maria is voor de bewoners het zonnetje in huis. "Mijn leven lang heb ik mensen geholpen en dat blijf ik doen zolang ik kan", zegt Maria.

OCMW-voorzitter Marlen Vanderpoorten (Open Vld) zei gisteren bijn de uitreiking van de FierLier dat Maria een dame uit de duizend is en meer dan wie ook de FiereLier verdient.





"Ik probeer voor mijn 33 mensen van 'Den Oever' het beste te doen. Ze zijn allemaal zo lief en we zijn één grote familie. Ik kan ze niet meer missen en zij mij ook niet. Is dat niet schoon?", vertelt Maria, die zich belangeloos inzet voor 'haar mensen'. In het woonzorgcentrum dekt ze de tafels en helpt ze de mensen bij het eten.





Verhuis

Haar levenspad liep niet over rozen. Zij had een vriend die helaas de ziekte van Parkinson kreeg en in het Paradijs stierf, op de vorige locatie van het rusthuis. "Ik ging elke dag naar het rustoord om mijn vriend te helpen maar op zekere dag heb ik hem moeten afgeven. Plots was ik alleen... Het was net in de periode van de verhuis naar het nieuwe Paradijs. De verzorgers bleven mij vragen om mee te verhuizen. Eerst wou ik niet want ik vond het veel gezelliger midden in de stad. Maar dan dacht ik aan mijn mensen die ik zou kunnen helpen en ja... nu ben ik hier", vertelt Maria.





Specifieke noden

"Het is altijd een drukte van jewelste, om de bewoners te helpen bij hun specifieke noden. Maar ik help hen zo graag, ik probeer hen het beste te geven en ben hier van 's morgens tot 's avonds. Ze zeggen dat ze mij graag zien en dat is heel fijn. Driemaal in de week bezoek ik ook mijn broer om hem te verzorgen en zijn was te doen. Mijn lieve dochter Lea is doofstom, maar zij trekt heel goed haar plan en helpt achter de toog van het Paradijs. Mijn leven lang heb ik mensen geholpen en dat blijf ik doen zolang ik kan", vertelt Maria nog.





Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) en Marleen Vanderpoorten (Open VLD) overhandigden haar een Lierse mok met leuke hebbedingetjes, een centrumbon van 25 euro en de oorkonde FiereLier.





(WAE)