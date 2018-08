Felix Van Loock opent exclusieve expo 'Lierse Peirle Jakossen' 31 augustus 2018

02u42 0 Lier Felix Van Loock organiseert de unieke tentoonstelling 'Lierse Peirle Jakossen' in de salons van zijn prachtig 16de-eeuws herenhuis 'Den Blaesbalck'. "Het gaat om 350 exclusieve handtasjes die in de jaren 1920 tot 1960 met de hand werden gecreëerd. We tonen ook schitterende trouw- en feestkledij met parels en Lierse kant", zegt Van Loock.

"De perlage- en broderiekunst is weer in en de eeuwenoude techniek herleeft. Daarom organiseer ik samen met Linda Van Camp, Hilde Duys, Hans Rappoort, Kouwer Van Hove en Ann Van Roie deze expo. We exposeren de grootste collectie van paarlen handtassen ooit getoond", vertelt Van Loock die al zestig jaar bezig is met Lierse kant en parels. "De familie Timmermans ligt aan de basis van de Lierse kant. Het begon begin 1800 toen Willem Antoon Timmermans een kantschool oprichtte in Lier. En later kwam daar het parel- en paillettenwerk bij. Rond 1880 kwamen in Lier de eerste glazen staafjes uit Murano (Venetië) aan. Er werd meteen een borduurklas opgericht om het parelwerk aan te leren." De jaren 1900 was de glorietijd, minstens 3.000 Lierenaars waren bezig met Lierse kant, parel- en paillettenwerk. Dat werd geëxporteerd naar de grootste modehuizen ter wereld, New York, Parijs, Milaan... "Lier en Lunéville waren gekend voor hun schitterende perlages. Lier was zelfs hét centrum van het goudborduren, je kon het vergelijken met de kunstwerken van Memling of Van Dijck." De expo opent zaterdag 1 september en is nog te bezichtigen op de zaterdagen en zondagen 2, 8, 9, 15 en 16 september van 11 tot 17 uur aan de Werf 13 in Lier. (WAE)