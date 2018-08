Feestweekend KLJ Lier Zuid: verkeer omgeleid 04 augustus 2018

Zaterdag 4 en zondag 5 augustus gelden er speciale verkeersmaatregelen voor het feestweekend KLJ Lier Zuid, waarop veel volk wordt verwacht. Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd tot zondag 5 augustus 18 uur in de Slenderstraat en in de Heistraat (tussen Slenderstraat en Tallaart). Verkeer is enkel toegestaan in de richting naar Tallaart. Fietsers kunnen wel in twee richtingen blijven rijden. Er geldt een parkeerverbod in de Heistraat, Tallaart en de Kruisstraat. Verder is er éénrichtingsverkeer in de Kruisstraat komende vanuit richting Liersebaan, vanaf het kruispunt met Tallaar. Eénrichtingsverkeer in Tallaart vanaf nr. 42 tot nr. 2, komende van de Kruisstraat. Fietsers kunnen door in beide richtingen. (WAE)