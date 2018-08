Fantaste die overvallen verzon tekent verzet aan 30 augustus 2018

02u32 1

Een jonge vrouw uit Lier heeft verzet aangetekend tegen een vonnis van tien maanden effectief. Ze maakte enkele jaren geleden twee keer een valse melding bij de politie. De ene keer was ze zogezegd het slachtoffer van een overval in de bakkerij waar ze werkte, de andere keer werd ze opnieuw 'overvallen' terwijl ze aan de slag was in een kinderdagverblijf. Maar de overvallen had ze verzonnen. De jonge vrouw liet verstek gaan bij de behandeling van de zaak, nu liet ze zich vertegenwoordigen door haar raadsvrouw. "Ze is ziek en moet een operatie ondergaan", aldus de advocate. "Maar mijn cliënte ontkent de feiten niet en beseft dat valse meldingen niet door de beugel kunnen." De advocate vroeg geen vrijspraak, maar wel een werkstraf of straf met uitstel. Morgen wordt het vonnis geveld. (TVDZM)