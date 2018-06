Familie neemt afscheid van Adea (5) OOK BASISSCHOOL STADSPARK IN ROUW BERTJE WARSON

26 juni 2018

02u48 0 Lier In de Turkse moskee op de Donk is gisteren afscheid genomen van Adea (5), dochtertje van mama Sarah Kastrati en papa Samir Konxheli. Ze verloor de strijd tegen een hersenstamtumor. "Onze basisschool Stadspark is in rouw", zegt directeur Stef Donckers. "Toen de afscheidsplechtigheid begon, hebben de kinderen op school een minuut stilte gehouden."

Na de ceremonie in de moskee reden een driehonderdtal familieleden en vrienden in stoet met begeleiding van politie naar de begraafplaats Kloosterheide waar een bijzonder ontroerende afscheidsplechtigheid gehouden werd. Mannen van de familie droegen de kleine kist met het stoffelijk overschot van Adea naar het kinderkerkhofje. Vrouwen in het wit gehuld en kinderen droegen bloemenkransen. De mannen lieten haar met touwen zakken in haar graf en gooiden aarde op de kist. Ook broertje Agon was bijzonder flink en gooide aarde. Toen de kist helemaal bedolven was, werd ze bedekt met bloemen. Iedereen knielde rond het graf en de imam zong.





"Onze school zal Adea blijven steunen, zij zat drie jaar bij ons op school", vertelt directeur Stef Donckers. "Helaas werd zij ziek en kon ze niet meer naar school komen. Het UZ Leuven kon haar niet helpen en dus was alle hoop gevestigd op het Mexicaans ziekenhuis." Ze werd negen maanden behandeld in het Mexicaans Hospital Los Angeles Valle Oriente in Monterrey. "In het begin ging het beter met haar en iedereen was hoopvol en er werden benefiets georganiseerd om de peperdure rekeningen te betalen. Helaas ging Adea achteruit, de hersenstamtumor bleef groeien en opereren was onmogelijk. Haar ouders besloten om met Adea naar huis te komen. Vrijdagnacht is Adea overleden."





Gedenkhoekje

"Wij hebben een gedenkhoekje gemaakt voor Adea want heel de school is in rouw. Kinderen kunnen zo op hun manier het verdriet verwerken. Ze kunnen een tekening, gedichtje of kunstwerkje maken. Vanmorgen hebben de juffen ook klasgesprekken gehouden. In oktober houden wij een sponsortocht en planten we ook een gedenkboompje voor Adea. Zo is ze altijd bij ons en blijft ze mee groeien. Ook broertje Agon en mama en papa zullen we blijven ondersteunen. Zowel op moreel als financieel vlak", vertelt directeur Stef Donckers.





De grootvader van Adea wil iedereen bedanken. "Ik wil alle inwoners van de stad Lier bedanken voor hetgeen ze voor Adea gedaan hebben. Spijtig genoeg konden we haar niet meer helpen", zegt grootvader Djevjet Konxheli.