Familie en club in de wolken met wereldkampioen Nicolas De Kerpel Kristof De Cnodder

17 december 2018

Apetrots, euforisch en emotioneel: zo voelen de familieleden van Red Lion Nicolas De Kerpel en de mensen van zijn club Herakles zich dezer dagen. De wereldtitel hockey die De Kerpel (25) mee hielp veroveren maakt duidelijk heel wat los. “Nico verdient dit echt.”

De Belgische mannenhockeyploeg schreef zondag geschiedenis door voor het eerst wereldkampioen te worden. Nicolas De Kerpel, die in Hove woont en al heel zijn leven bij Herakles uit Lier speelt, maakt deel uit van die gouden generatie. Hoeft het gezegd dat zijn familie, vrienden en clubgenoten collectief uit de bol gingen?

Mama Maryse Helsen beseft vandaag nog steeds niet goed wat er allemaal is gebeurd. “Wij waren al zo blij dat Nicolas de selectie haalde en nu komt dit er nog bij”, glundert Maryse. “Fantastisch gewoon. Het hele tornooi was zo spannend en meeslepend, met de finale als absolute climax. Ik ben toen tien keer gestorven van de zenuwen. De ontlading na de winst was dan ook énorm. Ik ben ongelooflijk trots op Nicolas en blij voor hem. Zeker omdat ik weet wat hij er voor gedaan en gelaten heeft. Nicolas heeft de voorbije maanden keihard getraind, tussendoor veel gerust en op zijn voeding gelet. Chocolade at hij niet meer en alcohol raakte hij niet meer aan. Al kwam daar meteen na de finale wel verandering in (lacht).”

Mama Maryse had via Facetime al contact met haar zoon en ze zal hem morgen in de armen kunnen sluiten. “Ik ga Nicolas en zijn ploeg opwachten op Zaventem, samen met zijn vriendin en de rest van de familie”, vertelt de moeder van de kersverse wereldkampioen. “Nicolas komen uit een echt hockeygezin. Zelf was ik lang doelvrouw en Nico’s vader – intussen mijn ex – hockeyde ook. Zijn drie broers en ene zus zijn eveneens actief in het hockey. Twee broers spelen zelfs samen met Nicolas in Herakles’ eerste ploeg.”

Bij Herakles zijn ze vanzelfsprekend in de wolken met hun kampioen. “Iedereen gunt het Nico zo hard”, zegt co-voorzitter Eric Maertens. “Hij is zo’n goedlachse, positief ingestelde jongen. Nico is een sfeermaker binnen de ploeg en zelfs een beetje een speelvogel, maar eens er moet gewerkt worden is hij wel supergefocust. Weet je wat hem ook perfect typeert: hij trainde hier vroeger nog jeugdploegjes en staat altijd klaar om te helpen waar nodig. Al heeft hij door het intense programma nu minder tijd dan vroeger.”

Voor de uitstraling van Herakles als club is het een ongelooflijke boost om een wereldkampioen in de rangen te hebben. “Dat is zo”, beaamt voorzitter Maertens. “Temeer omdat we Nico zelf hebben opgeleid. Hij speelt al van kleins af aan bij ons. In de jeugdreeksen zag je al dat hij er bovenuit stak. En ik mag zeggen dat onze trainers dat talent goed hebben gepolijst. Dit is ook voor al die begeleiders een beloning. Het geeft ons alleen maar meer moed om verder te doen zoals we bezig zijn. We zetten sterk in op eigen jeugd. Tachtig procent van onze A-kernspelers komen uit onze jongerenafdeling.”

“Nicolas speelt heel graag bij Herakles. De meeste jongens kent hij al sinds zijn kindertijd en zijn echte vrienden”, besluit mama Maryse. “Ik zeg niet dat hij zeker nooit van club zal veranderen, maar hij is een loyaal iemand en wij zijn als familie erg aan Herakles gelinkt. Nicolas voelt zich er hard geapprecieerd en dat is hem veel waard.” Eén van de volgende weken gaat Herakles zijn boegbeeld in de bloemetjes zetten.