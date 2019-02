Familie Ceulemans krijgt opnieuw ongelijk in ‘biljartlakensoap’ en stapt naar rechtbank Kristof De Cnodder

10u37 0 Lier De Lierse biljartclub Mister 100 heeft bij de biljartbond ook in beroep ongelijk gekregen in het ‘biljartlakendossier’. Mister 100 stapt nu naar een externe rechtbank om haar gelijk te halen.

Eind januari raakte bekend dat de Koninklijke Belgische Biljartbond Mister 100 een reeks forfaitnederlagen wil aansmeren. Reden: de club uit Lier werkt sinds kort haar thuismatchen af op een Royal Pro biljartlaken en niet op één van Simonis. Dit laatste merk sponsort de federatie en daarom wil het bondsbestuur dat alle clubs op een Simonislaken spelen. Bij Mister 100 oordeelt men echter dat men niemand kan verplichten om met Simonis in zee te gaan. Mister 100 ging bij de bond in beroep tegen een eerder opgelegde sanctie, maar ving ook bij het beroepscomité bot.

“Dinsdag ontvingen we een schrijven waarin staat dat onze eerdere straf wordt bevestigd”, zegt Kurt Ceulemans, speler/voorzitter van Mister 100 en zoon van driebandlegende Raymond. “Een verrassing was dat niet, want de bond is in deze zaak rechter en betrokken partij.”

Ceulemans en co laten het hier niet bij: “Nu brengen we de zaak naar een rechtsorgaan dat wél onafhankelijk kan oordelen.” Er zal dus eerstdaags een procedure worden opgestart voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) of voor een burgerlijke rechtbank.