Familie-acteur en dochter Paul Michiels brengen muziek uit de seventies tot leven Kristof De Cnodder

02 april 2019

17u21 0 Lier Hooiktenaar Govert Deploige (bekend als acteur in W817 en Familie) en de Heistse Maxine Michiels (dochter van Paul ‘Soulsister’ Michiels) slaan de handen in mekaar voor een nieuw muzikaal project. Met de That ‘70s Band willen ze de muziek uit de jaren zeventig laten herleven. Eind volgende week houdt de groep twee gratis kennismakingsconcerten.

Govert Deploige (46) kent u misschien als (televisie-)acteur. Verder verdient hij de kost met het dubben van buitenlandse animatiefilms. Maxine Michiels (26) is de dochter van Paul Michiels en houdt zich op professioneel vlak bezig met het trainen van paarden. Samen met enkele doorwinterde muzikanten staan de twee voor een muzikaal zijsprongetje: de That ‘70s Band.

“Muziek was altijd al een passie van mij, maar door omstandigheden stond dat de laatste jaren op een lager pitje”, opent Govert. “Een dik jaar geleden kwam ik opnieuw in contact met enkele muzikanten die al heel lang ken. Zij wilden graag covers gaan brengen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ik zag het meteen zitten om mee op de kar te springen omdat ik de seventies op muzikaal vlak een hele sterke periode vind. De opkomst van heel wat verschillende genres maakte het een interessante tijd.”

Zo ontstond de That ‘70s Band. In het repetitiekot bleek dat de groep nog iets miste: een vrouwenstem. Enter Maxine Michiels. “Via via kwam men bij mij terecht”, glimlacht Maxine, die voor de lol al zong in een ander bandje. “Tijdens een proefrepetitie klikte het wonderwel. Hoewel ik zelf pas in de jaren negentig ben geboren, was ik toch erg vertrouwd met de muziek uit de jaren zeventig. Thuis werden de liedjes van toen grijs gedraaid. Zelf ben ik dol op de funk, disco en reggae uit die tijd. Govert is dan weer meer een rockfan. Tijdens onze toekomstige optredens gaan we een brede waaier aan muziekstijlen brengen.”

Na een gesmaakt studio-optreden op radiozender Joe in februari (“We kregen veel positieve reacties”) komen Maxine, Govert en co binnenkort dus ook naar buiten. Op donderdag 11 april is er een gratis showcase in het Lierse café ’t Goed Voorbeeld, een dag later in De Chapelle in Herentals (telkens om 20.30 uur). “We willen ons daar presenteren aan het publiek, in de hoop dat er nadien boekingen gaan binnenlopen voor feesten en evenementen”, legt Govert uit. Voor de zomerperiode zijn er overigens al enkele optredens gepland.

Wie straks zeker ook zal komen naar één van de showcases is Paul Michiels. “Papa vindt het tof dat ik me wat meer met muziek ga bezig houden”, zegt dochter Maxine. “Hij staat ook altijd klaar met goede raad. Vorig weekend repeteerden we nog even samen: heel leuk en leerzaam. Papa zegt eerlijk wat hij er van denkt, zonder dat hij echt een strenge leermeester is.”

That ‘70s Band is te boeken via www.make-my-day.be