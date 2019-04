Extra Cambio standplaats aan sporthal De Komeet Kristof De Cnodder

18 april 2019

Aan stedelijke sporthal De Komeet in Lier komt een extra standplaats van deelwagenaanbieder Cambio. Het Lierse stadsbestuur zal daar de nodige parkeerplaatsen voorbehouden.

In Lier hebben ongeveer driehonderd mensen een lidkaart van Cambio. Die zullen voortaan met de deelwagen kunnen vertrekken van op zes verschillende uitvalsbasissen in de stad. Buiten de nieuw in te richten standplaats aan De Komeet zijn er ook Cambio-punten aan dienstencentrum ’t Schoppeke, de Vismarkt, het station, parking Zaat en de Dungelhoeffsite. In totaal staan er in de Pallieterstad nu elf deelwagens ter beschikking.

“In het bestuursakkoord hebben wij de ambitie geuit om steeds meer mensen toegang te geven tot een deelwagen”, zegt Liers schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA). “Eens de nieuwste Cambio-locatie er is, zullen 17 353 Lierenaars op minder dan vijfhonderd meter van deelwagenstandplaats wonen.”