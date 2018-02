Extra Cambio-plaats aan nieuw dienstencentrum 21 februari 2018

Het schepencollege besliste een Cambio-plaats voor te behouden op de site van het nieuwe dienstencentrum 't Schoppeke aan de Kanunnik Davidlaan. OCMW Lier is nog volop bezig aan de bouwwerken. Begin mei zouden de werken afgerond zijn. "De Cambio-plaats zal een extra service zijn voor de senioren. Het dienstencentrum zorgt voor een uitleg over hoe het systeem werkt", zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open Vld). "Er zijn nu in Lier negen deelwagens ter beschikking, verspreid over vijf Cambio-standplaatsen. Twee op de Vismarkt, drie aan het station, twee op parking Zaat, één ter hoogte van de Dungelhoeffsite en binnenkort één in de Kanunnik Davidlaan", zegt schepen Bert Wollants. (WAE)