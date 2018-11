Ex-uitbaters Karbonkel zestig jaar getrouwd Kristof De Cnodder

20 november 2018

Paul Kornil en Maria Kenis uit de Eikelstraat werden door het Lierse stadsbestuur in de bloemetjes gezet voor hun zestigste huwelijksverjaardag. Paul en Maria hebben twee kinderen, drie kleinkinderen en één achterkleinkind. Paul werkte vroeger als schilder van reclameboodschappen. Maria baatte vijftig jaar lang de bekende geschenken- en souvenirwinkel Karbonkel uit, maar stopte daar in 2008 mee. Het diamanten echtpaar geniet nu samen van een welverdiend pensioen. Met zijn tweeën naar jazzmuziek luisteren is iets waar Paul en Maria echt van kunnen genieten.