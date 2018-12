Ex-burgemeester zwaait af als politicus Kristof De Cnodder

17 december 2018

In Lier staat vanavond de laatste gemeenteraadszitting van deze legislatuur op het programma en dat is meteen ook de allerlaatste ooit van Patrick Tersago (vo-LK). De voormalige waarnemend burgemeester stapt op 60-jarige leeftijd uit de politiek. “Het is tijd om me wat meer met mijn zes kleinkinderen te gaan bezig houden.”

Het einde van een legislatuur betekent afscheid nemen van gemeenteraadsleden die niet herkozen werden of zelf besloten om er mee te stoppen. Eén van de politici die we na 1 januari niet gaan terugzien in het stadhuis van Lier is Patrick Tersago. Dit voorjaar kondigde hij zijn afscheid al aan. Tersago kwam dan ook niet meer op bij de verkiezingen op 14 oktober. Straks maakt hij een laatste keer zijn opwachting in de gemeenteraad.

“Het zal vreemd aanvoelen, want de politiek was lang een deel van mijn leven”, vertelt Tersago. “Ik zat achttien jaar in de gemeenteraad, maar voordien was ik achter de schermen ook al politiek actief. Alles bij mekaar heb ik zo’n dertig jaar aan politiek gedaan. Waarom ik er nu mee ophoud? Op mijn zestigste wil ik meer tijd maken voor andere dingen, zoals mijn eigen zaak en mijn zes kleinkinderen. Verder wil ik graag opnieuw wat meer gaan fitnessen.”

“Een andere reden om te stoppen is dat ik het gevoel had dat ik vanuit de oppositie te vaak moest vechten tegen de bierkaai”, gaat Tersago verder. “Tot op het einde heb ik proberen te wegen op het beleid – vorige maand had ik nog een interpellatie over het middenstandsbeleid – maar vaak wordt er weinig gedaan met de gemaakte opmerkingen. Daar had ik stilaan genoeg van.”

In zijn politieke hoogdagen trok Tersago zelf wél mee aan de touwtjes. Hij was ooit schepen, OCMW-voorzitter en zelfs waarnemend burgemeester in Lier (tussen 1999 en 2004). Toen was Tersago nog bij Open VLD aangesloten en verving bij Marleen Vanderpoorten, die Vlaams minister was.

“Ik kijk met plezier en trots terug op die periode, al kwam er dus een einde aan de samenwerking met Open VLD”, aldus Tersago, die in eerste instantie overstapte naar Lijst Dedecker en vervolgens zelf vo-LK uit de grond stampte. “Ik was het niet eens met de manier waarop Open VLD destijds het omstreden verkeerscirculatieplan doordrukte. Ook bij de lijstvorming in 2006 was er wrevel. Daar leerde ik de minder mooie kant van de politiek kennen. Maar goed, dat is inmiddels lang verleden tijd en ik wil niet rancuneus zijn of natrappen. Liever onthoud ik de mooie momenten en de dankbaarheid die ik van veel Lierenaars voelde. Dat is iets wat ik met me meedraag voor de rest van mijn leven.”

