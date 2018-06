Even paniek rond verhuis bij huurders volkstuintje Begijnenvest 08 juni 2018

03u00 0 Lier De huurders van de stadstuin aan de Begijnenvest hebben onlangs een nare verrassing gekregen: nadat de stad eerst liet uitschijnen dat de huurders zouden moeten verhuizen naar het landschapspark Pallieterland, blijkt er op de plannen van dat park helemaal geen rekening te zijn gehouden met de hobbytuiniers.

Twee jaar geleden bleek uit onderzoek dat de grond van de stadstuin aan de Begijnenvest zwaar vervuild was door zware metalen. De stad verbood toen groenten te consumeren die geteeld werden in de vervuilde grond en beloofde aan de huurders van het tuintje dat ze een nieuwe plek zouden krijgen in het nog aan te leggen landschapspark Pallieterland. Opmerkzame hobbytuiniers ontdekten op de site van Pallieterland echter dat de ruimte ingevuld staat als hondenweide.





Ongerust

"Dan is het toch maar normaal dat de huurders ongerust zijn?", reageert Katrien Vanhove (Groen). "Niet nodig", reageert het stadsbestuur nu. Wat blijkt? Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat de bodemkwaliteit er met rasse schreden op vooruit is gegaan. Enkel bij sla zou nog een te hoge concentratie aan lood gemeten worden.





Geen zorgen

"Over het voortbestaan van de volkstuintjes aan de stadsvesten hoeven de huurders zich geen zorgen te maken", stelt schepen Rik Pets (N-VA) de huurders gerust. "Nu we weten dat de bodemkwaliteit in orde is, is er geen sprake meer van een dringende herlokalisatie."





(WAE)





Meer over Pallieterland

politiek

Begijnenvest