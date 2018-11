Eva Van Linden maakt trilogie compleet Kristof De Cnodder

22 november 2018

De in Lier geboren en in Koningshooikt wonende schrijfster Eva Linden (26) heeft een nieuw boek uit, getiteld ‘Avondster’. Het is het derde deel van haar ‘Maanziek’ trilogie.

“In 2016 schreef ik de fantasyroman ‘Maanziek’, mijn literaire debuut”, vertelt Eva Linden. “Nadien volgden ‘Alpengloed’ en nu dus ‘Avondster’, de twee volgende luiken in de trilogie rond hoofdpersonages Mathis en Mila. In de boeken gaan dromen en werkelijkheid hand in hand.”

Eva volgde vroeger een opleiding tot journalist en werkte ook even als freelance reporter, maar boeken schrijven blijkt meer haar ding. “Van ‘Maanziek’ verkocht ik meteen een duizendtal exemplaren en ondertussen heb ik een bepaald publiek opgebouwd”, zegt de jonge auteur met gepaste trots. “Intussen ben ik halftijds schrijfster en halftijds persoonlijk assistente voor mensen met een beperking. Nu de ‘Maanziek’ trilogie is afgerond, ben ik trouwens begonnen aan een totaal ander project. Mijn volgende boek wordt een detectiveroman.”

‘Avondster’ kost vijftien euro en is verkrijgbaar in de ‘betere’ boekhandel of via het internet. Meer info via www.facebook.com/maanziekhetboek