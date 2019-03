Ergotherapeute gaat ezels inzetten in haar praktijk: “Dieren kunnen kinderen doen openbloeien” Kristof De Cnodder

08 maart 2019

Ergotherapeute Kris Van Eester uit Koningshooikt gaat vanaf de paasvakantie starten met het geven van asinotherapie. Concreet betekent dit dat ze ezels zal inzetten om kinderen verder te helpen die om één of andere reden in de knoop liggen met zichzelf. “Onderzoek wijst uit dat het contact met de ezels heel wat kinderen doet openbloeien.”

Kamiel, Basiel, Bertha, Mieke en Beauke: zo heten de vijf ezels die Kris Van Eester een paar maanden geleden in huis haalde. De Hooiktse ergotherapeute gaat de schattige beestjes binnenkort gebruiken als ‘geheim wapen’ in haar praktijk.

“Een tijdje geleden ging ik in Nederland een cursus asinotherapie volgen”, vertelt Kris. “Mijn eigen dochter bracht me op dat idee. Ik merkte dat mijn dochter – die een vorm van faalangst heeft – zelfzekerder werd door met paarden om te gaan. Maar paarden zijn nogal angstige dieren en bijgevolg niet zo ideaal om in een therapie te gebruiken. Na wat opzoekwerk kwam ik te weten dat hier en daar ezels worden ingezet in een therapeutische context. Daar wou ik graag meer over te weten komen.”

Tijdens haar cursus over de grens geraakte Kris nog meer overtuigd van de meerwaarde van ezels in haar praktijk. “Ik ontmoette er een meisje met een verstandelijke beperking dat heel moeilijk contact maakte met haar moeder. Na een sessie met een ezel gaf ze haar moeder plots toch een knuffel, wat voordien eigenlijk nooit gebeurde”, gaat Kris verder. “Studies tonen aan dat contact met dieren kinderen met allerhande problemen kan doen openbloeien. Omgaan met ezels kan iets in beweging zetten, ook bij onzekere kinderen. Hun vertrouwen kan een boost krijgen als ze de beestjes mogen verzorgen.”

Maar niet alleen kinderen met een bepaalde problematiek zijn binnenkort welkom bij Kris. “Iedereen kan met de ezels komen spelen. We plannen bijvoorbeeld ook ezelwandelingen die voor een breed publiek open staan. Vanaf de paasvakantie hoop ik echt van start te kunnen gaan” laat Kris weten. “De voorbije maanden ben ik hard bezig geweest met het voorbereiden van dit nieuwe initiatief, maar stilaan ben ik er klaar voor. Voorlopig zal ik de asinotherapie wel nog combineren met een andere job in een rusthuis.”

Rest natuurlijk de vraag: heeft Kris al intussen al veel ervaring met de legendarische koppigheid van ezels? “Tja, laat ons zeggen dat geduld soms een mooie deugd is”, lacht Kris. “Als een ezel er even geen zin in heeft, is het weinig zinvol om aan te dringen. Maar op de momenten dat ze er wel zin in hebben, kan je de ezels veel aanleren. Het zijn verrassend intelligente dieren en ze zijn op zich heel leuk om mee te werken.”

Meer info kan u vinden op de facebookpagina van Ergo Eskahoeve.