Erestadsgids Gommer Lemmens (92) overleden Kristof De Cnodder

01 februari 2019

16u39 0

In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Lier is eerder deze week de bekende Lierse stadgids Gommer Lemmens op 92-jarige leeftijd overleden. Lemmens was naast erevoorzitter van gidsenvereniging Argus ook erevoorzitter van de Koninklijke Lierse fotoclub en eredeken van de gilde ‘Heren van Lier’. Verder won hij enkele jaren geleden de cultuurprijs van de stad.

In 2016 haalde Gommer Lemmens nog twee keer de kranten. Eerst toen hij voor zijn negentigste verjaardag door vrienden en kennissen verrast werd met een muzikale stoet. Later dat jaar ging onze fotograaf langs om Lemmens te fotografen met echtgenote Minneke Vets, naar aanleiding van de zestigste huwelijksverjaardag van het echtpaar. Nadat vrouw Minneke overleed, begon het ook met Gommer slechter te gaan en nu is hij dus zelf gestorven.

De uitvaartdienst voor Gommer Lemmens vindt komende donderdag plaats in de Heilig Kruis kerk aan het Renaat Veremansplein. De dienst begint om 10 uur.