Ereschepen staat raadszitje af aan jongerenvoorzitster Kristof De Cnodder

07 december 2018

21u44 0

Liers ereschepen Rita Van den Bulck (CD&V) heeft besloten dat ze in de komende legislatuur niet zal zetelen als gemeenteraadslid. De 72-jarige Van den Bulck werd met 301 stemmen verkozen, maar ze besloot om plaats te maken voor de jeugd.

“Het was een persoonlijke beslissing om mijn mandaat als raadslid niet op te nemen”, licht Rita Van den Bulck toe. “Wel ga ik aan de slag in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waar ik individuele OCMW-dossiers mee zal opvolgen. Sociaal beleid en ouderenbeleid liggen me na aan het hart.”

Lokaal CD&V-jongerenvoorzitster Stéphanie Van Campenhout (29) zal de vrijgekomen plaats in de gemeenteraad innemen. Zij behaalde op 14 oktober 272 stemmen en was daarmee eerste opvolger op de CD&V-lijst. Naast Van Campenhout gaan ook Stijn Coenen (40), Evi Van Camp (36) en Koen Breugelmans CD&V vertegenwoordigen in de Lierse gemeenteraad. De partij zit er in de oppositie.