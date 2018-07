Er rolt een mammoet uit de printer 13 juli 2018

Morgen start het Belgische bedrijf Materialise met het printen van het volledige skelet van de mammoet die in 1860 aan de Nete in Lier werd opgegraven. Het dier staat vandaag nog steeds in het Museum voor Natuurwetenschappen. Bedoeling is dat het in het vernieuwde stadsmuseum komt. "Het gaat om een testprint, er worden lagen lak en een beschermde laag gelegd en de textuur aangepast. We printen eerst de twee slagtanden en alleen daarvoor hebben we al 7 dagen voor nodig. We kunnen 10 cm per dag printen. In totaal moeten er 320 botten geprint worden", zegt Kristof Sehmke. Het 3D-geprinte skelet zal 250 kilo wegen. (WAE)