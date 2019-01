Enkel Vlaams Belang stemt tegen verkoop oude stadskantoren Kristof De Cnodder

30 januari 2019

10u47

Zoals verwacht heeft de Lierse gemeenteraad de verkoop van de voormalige stadskantoren op de Grote Markt goedgekeurd. Enkel de Vlaams Belang fractie stemde tegen. Het koppel dat de gebouwen overneemt wil er een woning en een congrescentrum van maken.

Het Lierse schepencollege had zich eerder al akkoord verklaard met een bod van één miljoen euro op ‘t Schaekberd en In De Roode Flesch, de oude namen van de historische panden in kwestie. De gemeenteraad zette nu definitief het licht op groen, al onthield Groen-Lier&Ko zich en stemde Vlaams Belang tegen.

“Ten eerste vinden we het jammer dat de stad haar patrimonium niet zelf probeert te ontwikkelen”, verklaarde raadslid Ella Cornelis (VB). “Verder stellen we vast dat we alweer een gebouw onder de officiële schattingsprijs (1,2 miljoen euro, red.) verkopen. Eerder verkochten we al De Fortuin voor een prikje.”

Schepen van Patrimonium Marleen Vanderpoorten (Open VLD) counterde de kritiek door te stellen dat er de voorbije maanden geen ander bod is binnengelopen. “Bovendien hebben de kopers een mooie bestemming in gedachten, die onze stad een meerwaarde kan brengen”, aldus Vanderpoorten.