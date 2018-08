Ellis verovert alle harten met nieuw country-repertoire 13 augustus 2018

02u38 0

Elke Taelman (31) uit Lier, artiestennaam Ellis, stelde zaterdagavond tijdens de 89ste Donkfeesten haar nieuw repertoire voor. "Het was fantastisch voor eigen publiek mijn countryliedjes te brengen. De mensen dansten zelfs de linedance mee. Zingen en dansen in de Pallieterstad is altijd thuiskomen", zegt Ellis enthousiast. "Ik breng een volledig nieuw repertoire met country en een vleugje pop wat het bijzonder maakt. Op 17 augustus komt mijn nieuwe single 'Nashville Here ICome' uit, mijn derde ondertussen. Nashville is de hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee én ook dé countryhoofdstad. Oorspronkelijk begon ik als countryzangeres. In nam deel aan de 'Muziekklas bij Radio 2' en omdat ik daar als beste uitkwam, mocht ik mijn allereerste single opnemen. 'Dat Hemels Gevoel' bracht alles in een stroomversnelling. Maar ik kreeg een contract om Vlaamstalig te zingen en ik heb mij toen aangepast. Dat was ook een heel fijne tijd, maar nu keer ik toch terug naar mijn roots en zing ik met hart en ziel country en die liedjes worden ook op Radio 2 gedraaid", vertelt Ellis nog. Zij treedt ook samen met haar vriend Doran op die destijds de Sound Mix show op VTM won met het nummer 'Delailah' van Tom Jones (WAE)