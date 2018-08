Ellis opent tweede weekend Donkfeesten 08 augustus 2018

02u39 0

De Donkvrienden bouwen komend weekend andermaal een feestje. Iedereen is zaterdag welkom op 'Saterday Night Donkfever'. Ellis (Elke Taelman uit Lier) pakt vanaf 21 uur uit met haar nieuw repertoire. Haar vriend Doran zal daarna Tom Jones doen verbleken. Coverband 'The Amazing Flowers' brengt de feesttent in vervoering en dj's Team Industrial sluiten de sfeervolle avond af. Zondag start om 13 uur een gezinsfietstocht van ongeveer 25 km. Om 14 uur komen er een zeventigtal kaarters en 's avonds om 20.30 uur is er opnieuw de populaire Domino te bewonderen. Moederdag is dé hoogdag op de Donk, want dan wordt de vermaarde Donkkoers gereden, de koers waar het 89 jaar geleden mee begon. Om 13.30 uur vertrekken renners van de Donk en daarna twee retrokoersen. De 89ste Donkfeesten worden afgesloten met het Schlagerfestival 'Vier op een Rij' met Yves Segers, Matthias Lens, Sam Gooris en het duo Sasha en Davy.





(WAE)