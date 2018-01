Elke maand expo's en activiteiten 26 januari 2018

02u40 0

4 vrijdag 26 januari om 20 uur: opening Black Box Academie Koepoortstraat 1. Expo tot met 4 februari.





4 zaterdag 3 februari van 10 tot 16.30 uur: Dag van de Academies. Antwerpse stadsdichter onthult verrassingsgedicht.





4 donderdag 8 februari tot en met 11 maart: expo middelbare graad in academie.





4 dinsdag 6 februari tot en met zaterdag 10 februari: Cinema Bourgondia elke dag om 10, 14 en 19.30 uur. Info: 03/488.14.27.





4 vrijdag 2 maart: MagDag, info: www.klasse.be/magdag.





4 zondag 11 maart, 9.15 uur Vredeberg: ontbijt en filmvoorstelling portret Dries Van Noten door Reiner Holzemer. Reserveer: www.uitinlier.be.





4 woensdag 14 maart tot en met 27 maart: expo lagere graad in academie. Vrijdag 23 maart om 20 uur: Lentetentoonstelling 'Kunst Buiten' in Liers Ziekenhuis door Vrienden van de Academie. Bezichtigen tot en met 26 april.





4 donderdag 29 maart tot en met 30 april: expo kantatelier in academie.





4 zaterdag 21april tot en met zondag 6 mei: keramisch tapijt van 250 vierkante meter op Normaalschoolsite Berlaarsestraat 31.





4 donderdag 26 april 20 uur: kunstveiling Ziekenhuis Lier voor goed doel.





4 zaterdag 5 mei van 10 tot 17 uur: open atelierdag in academie. (WAE)