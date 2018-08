Elke dag 260 bussen van en naar AZ Sint-Maarten 29 augustus 2018

02u30 0 Lier De Lijn wijzigt op 1 september de dienstregeling met het oog op de opening van het nieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen-Noord. Op werkdagen zullen er 260 bussen passeren aan het ziekenhuis.

De Lijn hertekent vijf buslijnen met het oog op de noodzakelijke ontsluiting van het regionale ziekenhuis. Vanaf 1 september is AZ Sint-Maarten de nieuwe begin- en eindhalte van lijn 2 (via het station naar het Vrijbroekpark) en lijn 5 (via station naar de Geerdegemdries).





"Beide lijnen rijden om het kwartier tussen de hoofdingang van het ziekenhuis en het station van Mechelen via de wijk Tivoli", meldt woordvoerder van De Lijn Antwerpen Tom Van de Vreken. Vanaf 1 oktober stoppen de streeklijnen 550, 551 en 552 aan het ziekenhuis. De halte bevindt zich aan de rotonde aan de ingang van het parkeergebouw.





Wijk Ghandi

"Samen zorgen ze om het kwartier voor een verbinding van de wijk Ghandi met het station en het ziekenhuis. Daarna rijden ze door naar hun eindpunt. Bus 550 rijdt elk uur naar Lier, lijn 551 elk uur naar Sint-Katelijne-Waver. Lijn 552 vertrekt om het halfuur naar de Kievitstraat. Met dit aanbod gaat De Lijn in op de vraag van patiënten, bezoekers en medewerkers, ook van de vroegere campus in Duffel."