Eline De Munck gaat op schoonheidsvisite in Atheneum Eline De Munck kijkt aandachtig toe tijdens de les.

Eline De Munck (29), de bekende Vlaamse actrice en drijfveer achter het brillenmerk Lunette Odettes, bezocht gisteren workshops van de laatstejaars studenten Schoonheidsverzorging en Haarstylist van het Atheneum Lier Campus Louis Zimmer.





"Dit is supertof. Ik mocht model zijn en Melissa Pöpsel, een oud-studente die ondertussen haar eigen make-upstudio heeft, demonstreerde maquillagetechnieken. Ik zelf heb ook veel vragen gesteld. Zo wou ik weten welke fond de teint ik best gebruik en ze hebben mijn ogen en mijn haar heel mooi opgemaakt", vertelt Eline De Munck. Voor de workshop haarstyling leerde een docente van Pivot Point speciale technieken aan. "Bedoeling is de studenten een idee te geven wat er achter de schermen van de showbizz gebeurt. Felle belichting vraagt een andere aanpak voor de opmaak. De studenten gaan trouwens binnenkort achter de schermen van een tv-productie zien hoe BV's worden opgemaakt." (WAE)