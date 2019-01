Eliese (16) en Hannes (18) stomen zich klaar voor Special Olympic Summergames “Trip naar Abu Dhabi wordt groot avontuur” Kristof De Cnodder

21 januari 2019

21u08 0

G-atleten Eliese Ceulemans (16) en Hannes Verbruggen (18) van AC Lyra staan voor een fantastische sportieve ervaring. Het Lierse duo mag binnenkort ons land vertegenwoordigen op de Special Olympic World Summergames in Abu Dhabi. “Dit wordt een groot en spannend avontuur.”

De Arabische stad Abu Dhabi is van 9 tot 21 maart het decor voor de Olympische Spelen voor mensen met een mentale beperking. Maar liefst zevenduizend sporters uit 170 verschillende landen zullen mekaar dan bekampen in 24 verschillende sporttakken. Eliese Ceulemans en Hannes Verbruggen uit Lier werden geselecteerd voor de Belgische atletiekploeg: een enorme eer voor de atleten zelf en voor hun club AC Lyra.

“Het wordt een spannend avontuur, waar ik enorm naar uitkijk”, opent Hannes, die net als Eliese al een paar keer prima scoorde op de nationale kampioenschappen. “Een jaar of vijf geleden ben ik met atletiek begonnen en ik doe het heel graag. Al sportend kan ik mijn energie kwijt en bovendien heb ik bij Lyra veel vrienden gemaakt. Binnen de club doe ik zowat alle atletiekdisciplines. Tijdens de Spelen ga ik voor de 800 meter en het verspringen. Dat zijn mijn beste nummers.”

Maatje Eliese neemt in Abu Dhabi ook de 800 meter voor haar rekening. Zij combineert dat met de 1 500 meter. “We weten sinds vorige zomer dat we mogen gaan en zijn ons ondertussen keihard aan het voorbereiden”, pikt Eliese in. “Normaal trainen we twee keer per week, maar nu zijn we toch drie keer per week met atletiek bezig. Het is afwachten hoe sterk de tegenstand zal zijn, maar we proberen zo hoog mogelijk te eindigen.”

Een tornooi in Abu Dhabi brengt natuurlijk wel enige organisatie met zich mee. Met hun respectievelijke scholen konden Eliese en Hannes regelen dat ze een paar weken vrijaf krijgen en dat ze hun lessen later kunnen inhalen. Verder is de reis op zich natuurlijk ook een hele expeditie. Gelukkig gaan er enkele familieleden en begeleiders van Lyra en de nationale federatie mee. “Dit hoogtepunt willen we graag delen met ons kind”, zeggen Elieses mama Karine en Hannes’ papa Vincent in koor. “We kijken bijvoorbeeld al uit naar de openingsceremonie. Dan mogen de atleten in het Olympisch stadion paraderen voor 45 000 toeschouwers.”

Om de hoge onkosten voor de atleten en de familie te helpen dekken – naar Abu Dhabi reizen is duur – werden de voorbije maanden tal van actie op poten gezet om geld in het laatje te krijgen. Serviceclub ‘Lions de Twee Neten’ deed eveneens een duit in het zakje. Deze vereniging sponsort Eliese en Hannes voor 1 600 euro. “Het is geweldig om zien hoeveel steun we krijgen”, glunderen beide sporters.

De drie vaste trainers van Lyra’s G-afdeling zijn vanzelfsprekend bijzonder trots op hun poulains. “Niet enkel op Eliese en Hannes, maar op heel onze groep”, benadrukken Ann Crauwels, Betty Breugelmans en Katia Casteels. “Wij hebben zo’n veertig G-sporters onder onze hoede en ze doen allemaal enorm hun best. Het is ook schitterend om te zien hoe al die gasten aan mekaar hangen. Iedereen supportert nu keihard voor Eliese en Hannes. Via het internet zullen de ploegmaats de prestaties zo goed mogelijk opvolgen. Deze deelname aan de Spelen is een beloning voor Eliese en Hannes, maar ook voor de club als geheel. Wij zijn één van de pioniers van de G-sport in Vlaanderen. Met uithangborden als Eliese en Hannes kunnen we hopelijk nog wat verder groeien.”

Meer info op www.g-benefiet.org