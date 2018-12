Einde verhaal voor bistro Het Begin Kristof De Cnodder

08 december 2018

Bistro Het Begin, in de Lierse Eikelstraat, staat over te nemen. Dik twee jaar na de opening legden de uitbaters zelf de boeken neer.

Op de website van Het Begin staat sinds kort volgende boodschap te lezen: “Graag willen wij onze klanten bedanken voor hun trouw, lach en vriendschap. Het was een waar genoegen voor jullie te mogen koken en jullie te bedienen. Met spijt in ons hart hebben we besloten onze boeken neer te leggen.” Persoonlijke en familiale redenen zouden de mooie plannen van de uitbaters gedwarsboomd hebben.

Intussen is het handelsfonds (vrij van schulden) over te nemen. Kandidaat-overnemers kunnen zich melden bij veilinghuis Hammertime. Meer info op www.hammertime.be