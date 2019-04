Eigenaar doet aanvraag voor heropbouw ‘t Hoeveke Kristof De Cnodder

15 april 2019

16u23 2 Lier Bijna één jaar nadat een vrachtwagen tegen het bekende grill-restaurant ’t Hoeveke botste en de keuken compleet vernielde, zijn er concrete plannen voor de (gedeeltelijke) heropbouw van de zaak. De eigenaar van ’t Hoeveke vroeg recent een noodzakelijke omgevingsvergunning aan.

Op 23 mei vorig jaar reed een truck binnen bij steakhouse ’t Hoeveke, naast de ring in Lier. Gewonden vielen er gelukkig niet, maar de schade aan het gebouw bleek bijzonder groot. Het pand moest worden gestut en de keuken raakte helemaal vernield. Door gekibbel tussen de verschillende betrokken verzekeringsmaatschappijen kon er tot nu toe niet aan de herstelling worden begonnen. ’t Hoeveke is dan ook nog steeds gesloten.

Intussen is er goede hoop dat er binnenkort eindelijk kan worden gestart met de heropbouw. Een aanvraag daarvoor werd ingediend bij de stad Lier. Volgens documenten die wij konden raadplegen via het Vlaamse omgevingsloket is het de bedoeling om het beschadigde stuk van het gebouw in eerste instantie te slopen en vervolgens opnieuw op te bouwen. Het openbaar onderzoek omtrent de vergunningsaanvraag loopt tot en met 10 mei. Bij ’t Hoeveke geeft men tot die tijd liever geen extra uitleg bij de plannen.