Effectieve celstraf voor partnergeweld TVDZM

01 maart 2019

De rechter in Mechelen heeft een jongeman uit Lier veroordeeld tot een celstraf van zes maanden effectief. De jongeman stond terecht voor partnergeweld. Nadat hij een sms had ontvangen van zijn ex-vriendin, trok hij naar haar flat. Zij had de relatie stop gezet omdat beklaagde meermaals klappen had uitgedeeld. “In de woning van zijn ex kwam het tot een nieuwe discussie en ook hierbij vielen opnieuw klappen”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. Naast de effectieve celstraf, kreeg de man ook nog een geldboete opgelegd van 1.200 euro. Aan de ex-vriendin werd een schadevergoeding toegekend van zo’n 683 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.