Effectieve celstraf voor papa dat baby een schedelbreuk sloeg TVDZM

03 januari 2019

15u00 0 Lier De rechtbank van Mechelen heeft een man schuldig bevonden aan de mishandeling van zijn baby. Het kind liep bij de feiten een dubbele schedelbreuk op. De man werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar effectief. Zijn vrouw, die terecht stond voor schuldigverzuim, kreeg twee jaar met uitstel.

De mishandeling kwam aan het licht nadat de baby in augustus 2016 werd binnen gebracht in het ziekenhuis. Het meisje was op dat moment amper twee maanden oud. Dokters stelden bij de verzorging een dubbele schedelbreuk vast. “Omdat er niet meteen een uitleg kon worden gegeven hoe het meisje die verwondingen had opgelopen, werd de politie erbij gehaald”, aldus het parket tijdens de behandeling van de zaak. De ouders werden verhoord en toen kwam aan het licht dat vooral de vader brutaal omging met het kind. “Zo werd ze vanop een hoogte op het verzorgingskussen gegooid, werd er met het kind tegen de deurstijl gelopen en ‘botste’ het kind ook nog met het hoofdje tegen de muur”, luidde het nog.

Tijdens de verzorging van de baby, merkten de dokters ook nog oudere verwondingen op. Zo waren er verschillende oude blauwe plekken alsook oud verwondingen ter hoogte van de romp en de ledematen van het meisje. Gelet op de jonge leeftijd konden de gevolgen van de mishandeling nog niet achterhaald worden. “Dat kan ten vroegste pas binnen twee jaar”, luidde het nog vorige maand. Bij hun ouder kind werd naast ondervoeding ook nog een psychomotorische achterstand vastgesteld. Dat kind werd inmiddels al geplaatst. “Haar toestand werd sindsdien alleen maar beter”, klonk het nog. Het koppel werd bij verstek veroordeeld. Of er beroep tegen het vonnis zal worden aangetekend, is nog niet geweten.