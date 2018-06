Eerste steen gelegd van sporthal op site Atheneum 12 juni 2018

Op de site Atheneum Lier-Campus Arthur Vanderpoorten is de eerste steen gelegd voor de bouw van de sporthal. Er komen een sportzaal, kleedkamers en een ruime cafétaria met buitenterras. De parking wordt uitgebreid en er komt een ruime fietsenberging.





"Het is de bedoeling dat de nieuwe derde Lierse sporthal in gebruik wordt genomen tegen het schooljaar en nieuwe sportseizoen in september 2019. Aannemer Cordeel bouwt de sporthal op een perceel van het Gemeenschapsonderwijs dat daarvoor een recht van opstal verleent aan de stad. De kosten bedragen 3,5 miljoen exclusief BTW", zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). Sportschepen Ivo Andries (Open Vld) dankte vooral Dirk Van Haver en Marleen Vanderpoorten voor de eerste gesprekken over dit dossier en de directeuren Ilse De Bast en Stef Donckers. "Deze derde sporthal lost het probleem voor de zaalsporters op. De nieuwe sporthal zal geschikt zijn voor zaalvoetbal, basketbal, volleybal en badminton. Tijdens de schooluren zal de school zelf haar studierichting lichamelijke opvoeding en sport verder kunnen ontwikkelen. De sporthal wordt zodanig ingeplant dat het de uitbreiding van de schoolgebouwen niet hindert", legt schepen Ivo Andries uit. (WAE)