Eerste seniorenbeurs in Het Schoppeke Kristof De Cnodder

12 november 2018

Het OCMW en het stadsbestuur van Lier organiseren op donderdag 22 november een eerste seniorenbeurs en seniorencongres. Alle Lierse 60-plussers zijn die dag welkom in dienstencentrum Het Schoppeke, in de Kannunik Davidlaan.

Tussen 9 en 13 uur zullen er in Het Schoppeke allerhande stands worden opgesteld met informatie over de plaatselijke seniorenraad en over verschillende (senioren)verenigingen. Tevens zijn er rondleidingen voorzien in het nieuwe dienstencentrum. Daarnaast is er een seniorencongres, waarbij de 60-plussers hun zeg mogen doen omtrent het thema ‘veiligheid’. Medewerkers van de brandweerzone Rivierenland en de lokale politie Lier tekenen eveneens present. Om 10 uur is er een infomoment vanuit de brandweer, om 11 uur vanuit de politie.

Voor extra info kan u terecht bij het Sociaal Huis, op het nummer 03 800 05 00.