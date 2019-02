Eerste fase afbraakwerken normaalschool gestart Kristof De Cnodder

04 februari 2019

De reeds lang aangekondigde werkzaamheden aan de vroegere Rijksnormaalschool in Lier zijn onlangs van start gegaan. Op de site van de oude normaalschool komen zowat 140 wooneenheden, enkele buurtwinkels, een horecazaak en een gebouw voor startende ondernemers.

Nadat de aannemer van het project de werfzone inrichtte, is momenteel de sloop van enkele bestaande constructies bezig. “Die afbraak gebeurt in drie fases”, vertelt Joris Van Gestel van projectontwikkelaar CAAAP. “Eerst worden de schoolgebouwen langs de binnenkant ontmanteld. Daarna gaan een paar van de gebouwen tegen de grond. In een laatste fase worden ook de fundamenten van de gesloopte vleugels afgebroken. Dat gebeurt onder toezicht van een archeoloog. Normaal zullen de sloopwerken nog tot eind mei duren.”

Lang niet alle delen van de normaalschool gaan plat. Sommige blokken worden gerenoveerd en omgebouwd. Los daarvan worden er ook nieuwbouwappartementen en -woningen, twee ondergrondse parkings en het nodige openbaar groen voorzien. De stad Lier - die sinds 2012 eigenaar is van de site nabij de Berlaarsestraat - hoopt dat het gemengde stedelijke project over een jaar of vijf helemaal klaar zal zijn.