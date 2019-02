Een jaar met uitstel voor Vietnamese cannabisboeren Tim Van der Zeypen

25 februari 2019

16u00 0 Lier Drie Vietnamezen zijn door de rechter in Mechelen schuldig bevonden voor het uitbaten van een cannabisplantage langs de Galgestraat in Lier. Daarbij werden destijds 402 planten aangetroffen.

Alledrie kregen vanochtend een celstraf van een jaar met uitstel opgelegd. Sinds november 2018 zit het trio in de cel. Zij werden begin die maand op heterdaad betrapt bij een huiszoeking door de lokale politie van Lier. Die vielen de woning binnen nadat ze informatie hadden bekomen dat er zich in de woning een cannabisplantage zou bevinden. De drie zouden niet lang geleden in België zijn aangekomen. Zij verklaarden dat ze niet wisten dat er een plantage in de woning stond. De rechtbank oordeelde dat die verklaring ongeloofwaardig was. “Twee van jullie hadden op het moment van de inval van de politie een overal aan om in de plantage te kunnen werken”, motiveerde de rechter zijn beslissing. Naast de celstraf werd ook de geldboete van 8.000 euro met uitstel opgelegd. Voor de diefstal van de elektriciteit werd het trio vrijgesproken.