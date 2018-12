Een jaar cel voor winkeldiefstal TVDZM

26 december 2018

14u00 0

De zestigjarige Jan V. uit Lier is schuldig bevonden aan een winkeldiefstal. Hij kreeg een celstraf van een jaar effectief alsook een geldboete van achthonderd euro. De winkeldiefstal werd in 2017 gepleegd in supermarkt Carrefour in Lier. “Hij ging er toen vandoor met een USB-stick en enkele spinners”, luidde het in de vordering van het parket. Zij dagvaardde de man omdat hij de afgelopen jaren een bijzonder zwaar strafregister had opgelopen. “Ik beland steeds opnieuw op het slecht pad door mijn vrienden”, zei de zestiger tegen de rechter. “Maar inmiddels probeer ik me opnieuw op het goede pad te brengen.” De Lierenaar vroeg aan de rechter om een werkstraf maar daar ging de rechtbank dus niet op in. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.