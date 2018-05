Duo staat terecht voor 'verkoop' van buitenverblijven 25 mei 2018

03u04 0 Lier Lichtten twee vijftigers verschillende mensen op die een buitenverblijf wilden kopen in Turkije? Over die vraag moet de rechtbank van Mechelen binnen een maand oordelen. Het duo riskeert celstraffen tot twee jaar.

Enkele jaren geleden stapten enkele slachtoffers van de twee mannen, 53 en 57 jaar oud uit Putte en Durbuy, naar het gerecht. Hierop startte het parket een onderzoek op naar valsheid in geschriften en misbruik van vertrouwen. Het duo had enkele flats verkocht in Turkije, het geld van de kopers ontvangen, maar nooit doorgestort aan de Turkse firma die instond voor de bouw én verkoop van de flats. De twee hadden met hun vastgoedkantoor uit Lier wel aandelen in de Turkse firma. "Maar alleen waren beklaagden niet bevoegd om de appartementen te verkopen", zei de openbaar aanklaagster.





Twee slachtoffers kwamen zich burgerlijke partij stellen. Zij waren hun voorschot kwijtgespeeld en vroegen gisteren tussen de 25.000 en 50.000 euro terug van de beklaagden.





Misbruik vertrouwen

De verdediging ging voluit voor de vrijspraak. "Er is nooit betwist dat die gelden zijn gestort, maar er is geen sprake van misbruik van vertrouwen", aldus meester Frédéric Thiebaut. Hij verdedigde de 53-jarige man uit Putte. Ook de man uit Durbuy vroeg de vrijspaak: "Hij was enkel mede-zaakvoer, maar zijn rol beperkte zich enkel tot het beheren van de website." Vonnis 21 juni. (TVDZM)