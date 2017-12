Duo schuldig aan cocaïnehandel 02u27 0

Twee mannen van 50 en 32 jaar oud zijn door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk een jaar met uitstel en drie jaar effectief. Het duo stond terecht voor het verhandelen van cocaïne. Ze zouden vooral gedeald hebben in de buurt van het Lierse café 't Eilandje. De bal in dit dossier ging aan het rollen na klachten van overlast. Eind mei viel de politie binnen. De twee mannen werden ingerekend en er werd bij de huiszoekingen zo'n honderd gram cocaïne gevonden. De burgemeester van Lier nam na de inval van de politie in het café de beslissing om het café een tijdje te sluiten. Naast de celstraffen kregen ze elk nog een geldboete van 6.000 euro. Enkel voor de vijftiger kon deze volgens de rechtbank voor 5.400 euro worden uitgesteld zolang hij zich aan zijn voorwaarden houdt. (TVDZM)