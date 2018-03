Duo gevat met drugs en bivakmuts in auto 14 maart 2018

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een interventieploeg van de politie een voertuig met twee mannen aan de kant gezet omdat het duo zich verdacht gedroeg. In de auto werden gsm's, zaklampen, schroevendraaiers, vuurwerk, handschoenen, een bivakmuts en andere handwerktuigen gevonden. De agenten troffen ook 7,5 gram speed, 8 gram marihuana en ketamine aan. De drugs en het voertuig werden in beslag genomen. Een 29-jarige man uit Torhout en een 36-jarige man uit Antwerpen werden gearresteerd voor de vereniging van misdadigers, verdachte handelingen en drugsbezit. Het parket besliste om betrokken mannen niet voor te leiden. Zij zullen zich op een later tijdsstip mogen verantwoorden voor hun mogelijke intenties.