Dunja Mees gastvedette tijdens kerstconcert Famuse Kristof De Cnodder

21 december 2018

Dameskoor Famuse brengt morgen zaterdag twee kerstconcerten in de Lierse Jezuïetenkerk. De Mechelse zangeres Dunja Mees – bekend van haar doortocht in The Voice in 2014 – komt voor de gelegenheid de rangen versterken.

Het dubbelconcert kreeg de naam ‘Formidabele Kerst’ en er zullen dan ook voornamelijk kerstklassiekers worden opgevoerd. Net als vorig jaar verwacht Famuse dat men een zeshonderdtal bezoekers zal mogen ontvangen. Gastzangeres Dunja Mees moet voor een extra pigment zorgen. Er zijn opvoeringen voorzien om 16 en om 20 uur. Tickets kosten 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Meer info via www.famuse.be