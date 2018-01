Duik vanavond in het buitenzwembad voor leuke nieuwjaarspakjes 02u35 0

"Vanavond duiken we het nieuwe jaar in met een sprong in het sfeervolle buitenbad. Er drijven verrassingsringen in en iedere ring is goed voor een leuk nieuwjaarspakje", zegt zwembadmanager Evi De Herdt.





Om 19 uur springen we met zijn allen in het sfeervolle buitenbad dat vol met verrassingsringen ligt. Iedere ring stemt overeen met een nieuwjaarspakje. Alle deelnemers hebben prijs. "De hoofdprijs echter is een weekendje Brugge voor 2 personen met bezoek aan onze collega's van het zwemparadijs Olympia. De tweede en derde prijs zijn gratis 10-beurtenkaarten voor het gezin. Andere prijzen zijn onder andere gratis tickets en andere gadgets. Supporters kunnen de deelnemers aanmoedigen vanop de ligweide, die te bereiken is via het Rest-eau-Café", legt Evi De Herdt uit. Verder neemt Duikschool Atlantis onderwater fotoshoots en er zijn hapjes en drankjes te verkrijgen. Voor wie houdt van rust en ontspanning is een 'opgietsessie' met heerlijke ontspannende geuren voorzien om 20.30 uur. (WAE)